Hordeloper Smet wil na depressie genieten op WK indoor

Deze winter werd Smet in 7,72 vierde op de 60 meter horden bij een indoorwerdstrijd in Berlijn. "Nog nooit heb ik zo genoten. Ik voelde me bevoorrecht daar te mogen staan tussen al die andere topatleten", zegt de Amsterdammer.

Een week later liep hij in het Zwitserse Magglingen 7,65 en plaatste hij zich voor de WK indoor. Daarmee sloot hij een donkere periode in zijn leven af.

In de herfst van 2016 raakte de atleet in een diepe depressie. Zelfs zo zeer, dat zijn toenmalige vriendin hem niet meer alleen durfde laten. Smet was geestelijk doorgedraaid na jaren vol van teleurstellingen, van het niet voldoen aan de verwachtingen.

Klap

In de zomer van 2016 kreeg Smet het zwaar. "Mijn ouders waren als vrijwilligers bij de EK in Amsterdam en hun zoon was er niet bij. Dat was een klap. De teleurstelling werd nog groter toen ik ook de Olympische Spelen in Rio de Janeiro niet haalde. In oktober van dat jaar zat ik op een dieptepunt."

Met hulp van een psycholoog en psychiater kroop Smet langzaam uit zijn crisis. Geleidelijk aan drong het besef door dat hij moest praten over zijn problemen om te voorkomen dat hij nog verder zou wegzakken.

Hij vond nieuwe motivatie bij trainingsmaatjes en in de loop van 2017 hervond Smet het plezier in zijm leven als atleet. "Ik mocht dat jaar meedoen met het Nederlands team in Lille bij de EK voor landen. Ik stond te janken aan de finish, het was pure ontlading. Ik was er weer."

Geen vewachtingen

Smet heeft aanvaard dat een paniekaanval elke dag op de loer ligt, maar maakt zich er niet meer druk om. "Ik benader de sport nu heel anders. Ik geniet, heb geen verwachtingen en doe elke wedstrijd mijn best."

"Deze winter ging het vanaf de eerste race goed en ik heb er inmiddels zestien gedaan. Ze gingen vrijwel allemaal naar wens. Technisch is het dik in orde en zelfs als ik een slechte start heb, kan ik nog 7,70 lopen."

De WK in Birmingham begint donderdag. Smet komt zaterdag in actie tijdens de series. De halve finales en finale op de 60 meter horden staan zondag op het programma.

"Ik liep in de winter de sterren van de hemel en maakte mezelf heel groot in mijn hoofd", kijkt Smet terug. "Ik zou in mijn eerste wedstrijd meteen 13,40 lopen op de 110 meter horden. Maar het kwam niet. Week in week uit lukte het niet. Ik liep wel twintig wedstrijden, alleen maar om de limiet te lopen en ik haalde het niet. Ik snapte er niets van."