Federer recordhouder met vijfde Laureus Award, Williams beste sportvrouw

De 36-jarige Federer is met zijn vijfde prijs bij het internationale gala nu alleen recordhouder. Hij deelde het record van vier awards met de Jamaicaanse sprinter Usain Bolt, die afgelopen zomer zijn loopbaan beëindigde.

Federer viel eerder op de avond ook al in de prijzen. Hij zorgde met twee gewonnen Grand Slams na een droogte van bijna vijf jaar ook voor de indrukwekkendste comeback van 2017, bepaalde de uit meer dan zestig grootheden uit de sport bestaande jury.

De Zwitser versloeg begin 2017 zijn 'eeuwige rivaal' Rafael Nadal in de finale van de Australian Open en won later dat jaar ook nog Wimbledon. Eerder deze maand mocht Federer zich na vijfenhalf jaar weer de nummer één van de wereld noemen, nadat hij vorige maand alweer de beste was in Melbourne.

"Dit betekent zoveel voor me", zei Federer, die in 2005, 2006, 2007 en 2008 ook al tot beste sportman werd uitgeroepen, dinsdag in Monaco. "In het voorbije jaar is een droom voor me uitgekomen. Ik had echt nooit gedacht dat ik dit niveau ooit weer zou halen."

Williams

Williams ging verrassend met de prijs voor de beste sportvrouw aan de haal. De Amerikaanse tennisster speelde vorig jaar slechts twee toernooien. Ze won in januari de Australian Open, maar maakte daarna vanwege haar zwangerschap een eind aan haar seizoen.

Nadat ze eind vorig jaar haar opwachting maakte bij een demonstratietoernooi in Abu Dhabi, keerde Williams twee weken geleden pas officieel terug op de baan. Ze verloor met haar zus Venus in het dubbelspel van de Fed Cup van het Nederlandse koppel Demi Schuurs en Lesley Kerkhove.

Voor Williams was het vierde keer dat ze werd beloond met een Laureus Award, de 'Oscar' voor de sport. In 2003 werd ze voor het eerst verkozen tot 's werelds beste sportvrouw en ook in 2010 en 2016 viel de 23-voudig Grand Slam-winnares in de prijzen.

Federer in het zonnetje gezet door Boris Becker

Nederlanders

Formule 1-team Mercedes werd uitgeroepen tot de beste sportploeg. De Duitse renstal prolongeerde mede dankzij twaalf Grand Prix-zeges de constructeurstitel en legde met Lewis Hamilton ook beslag op het wereldkampioenschap voor coureurs. De Spaanse golfer Sergio Garcia beleefde de mooiste doorbraak.

De terugkeer op het veld van Chapecoense, de Braziliaanse voetbalclub die een groot deel van de selectie en technische staf verloor bij een vliegramp in Colombia, werd uitgekozen als het mooiste sportmoment van 2017.

In de paralympische categorie maakten twee Nederlanders kans op de prestigieuze prijs, maar snowboardster Bibian Mentel en handbiker Jetze Plat moesten de award aan de Zwitserse atleet Marcel Hug laten.