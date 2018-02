Schippers weet niet of ze goed genoeg is voor goud op WK

"Ik vind het moeilijk om te zeggen: ik ga voor goud", aldus Schippers, die twee jaar geleden in Portland WK-zilver pakte op de 60 meter. "Het niveau is nu heel hoog en alles zit dicht op elkaar."

De tweevoudig wereldkampioene 200 meter heeft een medaille daarom niet als doel gesteld. "Stel ik loop 6,98, terwijl drie anderen 6,95 lopen, dan kan ik tevreden zijn met een vierde plaats", vindt Schippers.

"Doel is daarom mijn beste race van het seizoen lopen. Als dat lukt is een medaille mogelijk, maar het blijft een spel van hondersten en misschien zelfs duizendsten. Omdat de afstand zo kort is, is de 60 meter veel meer een loterij dan de 100 en de 200 meter."

Glasgow

Bij haar zilveren finale in 2016 in Portland finishte Schippers in 7,00, maar op basis van de afgelopen weken wordt het moeilijk om opnieuw zo snel te lopen. Op de NK eerder deze maand in Apeldoorn won de 25-jarige Utrechtse in 7,09 en afgelopen weekend in Glasgow viel ze met 7,22 buiten het podium.

"Het is mogelijk om ooit onder de zeven seconden te lopen", zegt Schippers. "Maar of het er nu in zit, weet ik niet en ik ben ook niet zo bezig met die grens van zeven seconden."

"De tijden die elders in de wereld gelopen worden zeggen ook weinig omdat er onder verschillende omstandigheden gelopen wordt. Op verschillende banen. In Brimingham staan we allemaal op dezelfde baan en dan gaan we zien wie de snelste is."

Tussenstap

Overigens is de WK niet het belangrijkste evenement voor Schippers dit jaar. Haar hoofddoel is de EK in de buitenlucht komende zomer in Berlijn, waar ze de 100 en de 200 meter zal lopen. "De WK is ook een doel, anders zou ik er niet heen gaan. Maar het is ook een tussenstap richting Berlijn."

De 60 meter, die in de buitenlucht geen officiële afstand is, kan volgens Schippers zelfs gezien worden als een goede opwarmer voor de langere afstanden later in het seizoen.

"Bij de 60 meter komt het nóg meer aan op de kleinste details. De eerste dertig meter moeten goed zijn, anders kan ik het al vergeten. Het is lekker om aan die details te werken, zodat mijn start straks ook goed is op de 100 en 200 meter. En daarnaast is het vooral lekker om weer te racen met wedstrijdspanning in mijn lijf."

De 60 meter is de enige afstand die Schippers loopt op de WK, die donderdag beginnen in Birmingham. Vrijdagochtend komt ze in actie in de series, waarna vrijdagavond de halve finale en de finale op het programma staan.