'Kans groot dat Visser horden boven meerkamp verkiest na WK'

De 23-jarige Visser, die in Birmingham alleen de 60 meter horden loopt, combineert hordenlopen al jaren met de meerkamp en werd afgelopen zomer in Londen op beide disciplines (zevenkamp en 100 meter horden) zevende van de wereld.

Om in de toekomst de stap te kunnen zetten naar de absolute top lijkt een keuze voor een van de twee disciplines onvermijdelijk. Op de EK outdoor komende zomer in Berlijn zal Visser beide disciplines in ieder geval niet combineren, zoals ze vorig jaar op de WK nog wel deed.

"Na de WK indoor van deze week gaan we het plan voor komende zomer maken", vertelt Bennema. "Er zijn drie opties: Alleen maar horden, alleen maar meerkamp of in Götzis in mei nog een meerkamp en daarna horden."

"Het is geen geheim dat de kans vrij groot is dat het horden wordt", vervolgt Bennema. "Op een gegeven moment moet er een keuze gemaakt worden en ik neig meer naar horden. Dat wil niet zeggen dat dat een definitief afscheid is van de meerkamp, maar ik wil wel dat ze het probeert."

Schippers

Het meest voor de hand liggende scenario is dat Visser na de WK indoor kiest voor hordenlopen, waarna eind dit jaar een definitieve keuze gemaakt wordt richting de WK van 2019 in Doha en de Spelen een jaar later in Tokio.

Bennema heeft bij de afweging de potentie van Visser op beide onderdelen in het achterhoofd. "Op dit moment zie ik op horden meer kans op een hoge klassering. Nadine is met haar 23 jaar nog vrij jong. De hordenlopers die echt hard gaan zijn achter in de twintig. Het is ook een ervaringsnummer."

"Je moet het opbouwen, maar de toppers lopen vijftien tot twintig races in een jaar. Nadine loopt er nu tien. Dat kan niet als je je echt wil ontwikkelen. Maar ik zeg niet dat op de meerkamp minder potentie is. Het heeft alleen meer tijd nodig."

Het dilemma van Visser lijkt op dat Dafne Schippers, die in 2015 ook onder Bennema trainde toen ze moest kiezen tussen meerkamp en sprint. Het werd sprint en inmiddels is de 25-jarige Schippers tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter.

"Ik weet dat Nadine graag nog een keer een heel goede meerkamp wil neerzetten, zoals Dafne dat destijds ook wilde. Maar de vraag is of je dat nog moet willen. Op een gegeven moment moet je ook durven kiezen."

Persoonlijk record

Visser zelf wil in de aanloop naar de WK niet te veel denken aan de keuze tussen horden en meerkamp. "Ik vind die vraag erg lastig en ik weet het ook echt nog niet, al voelt het allemaal wel anders dan een jaar geleden. Toen voelde ik me in de eerste plaats meerkampster en dat is nu minder. Maar het is niet zo dat ik voel dat ik klaar ben op de meerkamp", aldus Visser, wiens persoonlijk record op de zevenkamp dateert uit 2015.

"Ik weet dat ik nog beter kan als meerkamper. Voor mijn gevoel heb ik nu nog niet alles uit de meerkamp gehaald. Maar het moet ook niet zo zijn dat ik eenmalig een poging doe om mijn record te verbeteren. Dat speelt allemaal mee. Maar goed, eerst de WK. En daarna heb ik nog even de tijd voordat ik moet kiezen."

De WK in Birmingham begint voor Visser vrijdagavond met de series van de 60 meter horden. Op zaterdag zijn de halve finales en de finale. De Noord-Hollandse gaat voor een plek in de eindstrijd.