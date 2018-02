Noord-Korea doet definitief mee aan Paralympics in Pyeongchang

Het Zuid-Koreaanse ministerie heeft bekendgemaakt dat de Noord-Koreanen woensdag 7 maart over land naar Zuid-Korea komen.

Volgens persbureau Yonhap gaat het om atleten en hun entourage en mogelijk wat muzikanten en cheerleaders.

Die Noord-Koreaanse artiesten hebben de zondag afgesloten Olympische Winterspelen in Pyeongchang opgeluisterd. De deelname van Noord-Koreanen aan de Spelen van deze maand heeft de spanningen tussen de twee Korea's helpen verminderen.

Noord-Korea en Zuid-Korea zijn formeel nog steeds in oorlog met elkaar. Na de Koreaanse oorlog van 1950 tot 1953 werd alleen een staakt-het-vuren gesloten. Een vredesverdrag is er niet gekomen.

Eén vlag

Op de Spelen was Noord-Korea met een flinke afvaardiging van de partij. Opvallend was dat bij het ijshockeytoernooi voor vrouwen een team met spelers uit zowel Noord- als Zuid-Korea in actie kwam.

Net als op dat evenement verschijnen de buurlanden op de Paralympics onder één vlag bij de openingsceremonie in het olympisch stadion.

Noord-Korea deed tot dusver alleen in 2012 en 2016 mee aan de Paralympische Spelen. Bij de Zomerspelen van Londen en Rio de Janeiro waren toen respectievelijk één en drie atleten van het land aanwezig.

De Paralympische Winterspelen in Pyeongchang beginnen op 9 maart en eindigen negen dagen later op 18 maart. Er doen in totaal zo'n 650 atleten uit 45 verschillende landen mee aan zes verschillende sporten.