Waterpoloërs vernederen Litouwen en staan op drempel EK

Jesse Koopman was met zeven goals de productiefste speler in het Veenendaalse Valleibad.

Volgende week moet de ploeg van Robin van Galen nog naar Litouwen voor de return, die slechts een formaliteit lijkt. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor het EK in Spanje.

"Het lag in de lijn der verwachting dat we zouden winnen, maar dan moet je het nog wel even doen", aldus Van Galen. "We hebben deze tegenstander dan ook niet onderschat, want er hing nogal wat vanaf. Nu halen we het EK. Dat vergroot je kans op deelname aan het WK en uiteindelijk de Olympische Spelen in Tokio."

Bij het EK van twee jaar geleden in Servië legde Nederland beslag op de twaalfde plek.