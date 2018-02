Basketballers in WK-kwalificatie onderuit tegen ongeslagen Italië

De Italianen stonden voor eigen publiek in Treviso na het eerste kwart al met 26-13 voor en bouwden die voorsprong daarna verder uit.

Roeland Schaftenaar was de beste schutter bij Oranje. Hij gooide drie driepunters binnen en kwam uit op een totaal van zeventien punten. Amedeo Della Valle mocht zich met 22 punten de Italiaanse topscorer noemen.

Oranje blijft in groep D op de derde plaats staan, met één overwinning tegenover nu twee nederlagen. De ploeg was begonnen met een verrassende zege op het veel hoger ingeschatte Kroatië (68-61). Daarna volgde een nederlaag bij Roemenië (75-68). Omdat Kroatië vrijdag nipt verloor van de Roemenen (56-58), houdt Oranje de Kroaten nog altijd onder zich in de stand.

Voor de ploeg van Van Helfteren staat maandag in Zadar een vermoedelijk cruciaal duel op het programma. Als Nederland opnieuw weet te winnen van Kroatië, zet het een grote stap naar de tweede ronde waarin tickets zijn te verdienen voor het WK van 2019 in China.

Komende zomer sluit Oranje de eerste groepsfase af met thuiswedstrijden in Groningen tegen Roemenië (28 juni) en Italië (1 juli). De eerste drie landen uit de poule kwalificeren zich voor de volgende ronde van de kwalificaties voor het WK, dat in 2019 in China plaatsvindt.