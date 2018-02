Van Gerwen geniet van 'ongelooflijke' eerste Premier League-avond in Berlijn

"Ik heb veel in Duitsland gespeeld, maar dit is echt geweldig. Dit is te vergelijken met de O2 Arena in Londen", zei de tweevoudig wereldkampioen bij Sky Sports na zijn overtuigende zege op Daryl Gurney (7-2).

In Berlijn waren liefst 12.000 uitzinnige fans aanwezig. "Dit is een stap voorwaarts, hier doen we het voor. Vier, vijf jaar geleden was darts nog klein in Duitsland, maar nu is het zó groot. Ongelooflijk", aldus Van Gerwen.

"We moeten dit ook in de rest van de wereld voor elkaar zien te krijgen, niet alleen in Engeland, Duitsland en Nederland. Denk aan Dubai, China, Australië en Nieuw-Zeeland. Overal kan dit bereikt worden. Er is niet heel veel geld voor nodig."

In Berlijn stond na Dublin, Cardiff en Newcastle de vierde Premier League-speelronde van 2018 op het programma. In de komende maanden volgen Exeter, Leeds, Nottingham, Glasgow, Belfast, Liverpool, Sheffield, Rotterdam, Manchester, Birmingham, Aberdeen en Londen.

170-finish

De 28-jarige Van Gerwen maakte in Berlijn indruk in zijn partij tegen de Noord-Ier Gurney. Hij eindigde de partij bijna met een knappe 170-finish, maar miste de dubbel.

"Het publiek verdiende die uitgooi en ikzelf eigenlijk ook wel", zei Van Gerwen. "Ik speelde oké. Het was niet de beste partij uit mijn loopbaan, maar ik deed de juiste dingen op het juiste moment. Ik maakte niet veel fouten."

In tegenstelling tot Van Gerwen ging Raymond van Barneveld onderuit in Duitsland. De Hagenaar (50) moest in de afgeladen Mercedes-Benz Arena zijn meerdere erkennen in regerend wereldkampioen Rob Cross: 7-3.

Van Gerwen moet in de Premier League vooralsnog alleen Michael Smith voor zich dulden en houdt achtereenvolgens Simon Whitlock, Peter Wright, Cross, Gary Anderson, Van Barneveld, Mensur Suljovic, Gerwyn Price en Gurney achter zich.

De vijfde speelronde in de Westpoint Arena van Exeter staat volgende week donderdag op het programma. Van Gerwen neemt het dan op tegen Suljovic en Van Barneveld treft koploper Smith.