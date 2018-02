Van der Poel verbreekt in Waregem record Nys met 31e seizoenszege

De inmiddels gestopte Nys, die bekendstaat als een van de beste veldrijders aller tijden, behaalde in het seizoen 2006/2007 dertig zeges. Van der Poel evenaarde dat aantal zondag al door de Brico Cross in het Zeeuwse Hulst te winnen.

Ook in Waregem toonde de 23-jarige Van der Poel weer eens zijn klasse. De Nederlander ging als laatste het veld in, maar haalde het hele veld in om solo over de streep te komen. Met een 'wheelie' vierde Van der Poel zijn recordzege.

De Belg Michael Vanthourenhout eindigde als tweede en zijn landgenoot Toon Aerts kwam als derde over de streep. Wereldkampioen Wout van Aert heeft al een punt achter het seizoen gezet en deed niet mee in Waregem.

Van der Poel vond het niet erg dat hij bij de koers achteraan moest beginnen. "Er was wel een redelijke opstopping in het begin, maar we waren niet met super veel. Uiteindelijk was het toch nog een explosief rondje, dat niet mag onderschat worden. Door de verharde stukken is het ook enorm glad als het afkoelt", zei de kersverse recordhouder tegen GvA.

Cant

Bij de vrouwen was de Belgische wereldkampioene Sanne Cant weer eens de beste. De 27-jarige Antwerpse bleef de Nederlandse Maud Kaptheijns voor.

Voor Cant betekende het haar twintigste zege van het seizoen, dat afgesloten werd in Waregem.

Zondag is voor de mannen de seizoensafsluiter in Oostmalle, waar Van der Poel zijn 32e veldritzege van het seizoen kan bijschrijven.