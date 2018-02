Tom Coronel doet mee aan nieuw wereldkampioenschap toerwagens

Het WTCR vervangt het WTCC, waaraan Coronel van 2005 tot en met 2017 al meedeed. "Maar in de laatste periode vaak sportief gezien als veldvulling", aldus de Noord-Hollander, die afgelopen jaar elfde werd in het WK.

"Nu staan we voor een volledig nieuwe uitdaging, met voor iedereen gelijk materiaal, op circuits in de hele wereld en voor mij in een topsetting", zegt Coronel, die plaatsneemt in een splinternieuwe Honda Civic.

De ervaren coureur is blij dat hij ook in het nieuwe kampioenschap weer van de partij is. "Natuurlijk heb ik er sinds de eerste signalen doorkwamen alles aan gedaan om erbij te zijn, dus ik ben superblij dat het nu is gelukt. Velen weten dat ik twee jaar geleden al hoopte op deze ontwikkeling."

De Honda Civic van Boutsen Ginion Racing

Trofeeën

Coronel gaat bij Boutsen Ginion Racing een team vormen met de Portugees Tiago Monteiro en heeft hoge verwachtingen van zijn eerste jaar in het WTCR. "Voor mijzelf denk ik dat dit misschien wel de beste start van mijn hele toerwagencarrière is."

"Zeker gezien het beste pakket dat ik in de afgelopen tien jaar tot mijn beschikking heb gehad. Ik durf dan ook best de voorspelling aan dat ik het aantal trofeeën dat ik in de laatste vijf seizoenen in het WTCC behaald heb, dit seizoen minimaal kan evenaren", aldus Coronel, die in totaal vier races won sinds 2013.

Nadat er eind maart eerst nog getest wordt, klinkt het startschot voor het eerste WTCR-seizoen begin april in het Marokkaanse Marrakech. In het pinksterweekend (19-21 mei) wordt Circuit Zandvoort aangedaan.