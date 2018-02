Coleman verbetert twintig jaar oud wereldrecord Greene op 60 meter

Coleman liep daarmee het twintig jaar oude wereldrecord van Maurice Greene uit de boeken. De drievoudig wereldkampioen op de 100 meter realiseerde in 1998 een tijd van 6,39 en evenaarde die tijd drie jaar later.

Vorige maand was Coleman met 6,37 ook al sneller dan de tijd van Greene, maar dat wereldrecord werd niet erkend omdat de tijdwaarneming niet goed werkte.

Met zijn toptijden toont Coleman aan dat hij uitstekend in vorm is voor de WK indoor, die van 1 tot en met 4 maart in Birmingham gehouden worden. Vorig jaar veroverde hij zilver op de 100 meter bij de WK in de buitenlucht in Londen.

Coleman moest toen zijn meerdere erkennen in zijn landgenoot Justin Gatlin, maar bleef wel de inmiddels gestopte wereldrecordhouder Usain Bolt voor. Ook won hij met de Verenigde Staten zilver op de 4x100 meter. De Amerikaanse estafetteploeg, die verder bestond uit Gatlin, Mike Rodgers en Jaylen Bacon, werd in de WK-finale geklopt door Groot-Brittannië.

Dafne Schippers mikt in Birmingham na het zilver van twee jaar geleden op de wereldtitel op de 60 meter. Zaterdag werd de Utrechtse voor de achtste keer in haar loopbaan Nederlands kampioen op het kortste sprintnummer.