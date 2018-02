Van der Poel boekt in Hulst dertigste zege van seizoen en evenaart Nys

Van der Poel kwam met een ruime voorsprong over de streep. Daarachter volgden de Belgen Laurens Sweeck en Tom Meeusen.

"Deze dertigste zege toont aan wat voor superseizoen ik heb gehad. Als iemand me dit vooraf had gezegd, had ik er gelijk voor getekend", zei Van der Poel na afloop tevreden tegen Sporza.

Zaterdag boekte Van der Poel in het Belgische Middelkerke zijn 29e seizoenszege. Ook daar degradeerde hij de rest van het veld tot figuranten. De inmiddels gestopte Nys, die bekendstaat als een van de beste veldrijders aller tijden, behaalde zijn dertig zeges in 2007.

Wereldkampioen en grootste concurrent van Van der Poel, Wout van Aert, heeft al een punt achter het seizoen gezet. Er staan nog twee veldritten op de kalender. Zonder de Belgische rivaal kan Van der Poel in Waregem (woensdag) of in Oostmalle (volgende week zondag) het record dat hij nu met Nys deelt verbreken.

Broer

Vanaf de start in Hulst was Van der Poel gebrand om Nys te evenaren te bereiken. Met zijn broer David ging hij er direct van door. Die kon zijn twee jaar jongere broertje slechts twee ronden volgen.

"Het kwam mooi uit dat ik met David een gaatje had. Dat ik daarna redelijk snel alleen kwam te zitten maakt op dit technische parcours niet uit", zei Van der Poel.

Bij de vrouwen was de Belgische Laura Verdonschot de sterkste in Hulst. Ceylin Del Carmen Alvarado was de beste Nederlandse op de derde plaats.