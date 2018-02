Titel in Oman geeft Luiten veel vertrouwen voor rest van golfseizoen

"Dit is waar ik golf voor speel, om bekers in ontvangst te nemen", reageerde Luiten, die op de slotdag zijn leidende positie wist vast te houden.

"Dit geeft heel veel vertrouwen voor de rest van het seizoen. Ik ga nu eens rustig mijn programma voor de komende periode uitstippelen. Ik wist dat de vorm goed was, maar op deze start kon ik alleen maar hopen."

Met een ronde van 72 slagen begon Luiten donderdag helemaal niet zo sterk op de baan van Al Mouj Golf, maar na een inhaalslag stond hij na zaterdag gedeeld bovenaan. Uiteindelijk sloot de geboren Bleiswijker het toernooi af met 272 slagen, zestien onder het baangemiddelde.

"Het is altijd lastig om hier te winnen. Al deze mannen zijn heel goed en zorgen voor veel druk. Het was een mooie strijd met mijn vriend 'Woody'."

Wood

Luiten doelde daarmee op de Engelsman Chris Wood, die op de slotdag sterk kwam opzetten en het tot het laatste moment spannend maakte. De Nederlander hield echter het hoofd koel in het snikhete Muscat en eindigde met een voorsprong van twee slagen op zijn naaste belager.

"Ik denk dat ik slim heb gespeeld en mooie puts heb laten zien", concludeerde Luiten. "Ik liet een paar onnodige slagen liggen op baan zeven en acht. Maar op de 'back nine' had ik birdies op baan twaalf en dertien en kwam ik echt 'in the zone'."

Luiten mag dankzij zijn zesde toernooizege op de Europese tour 233.235 euro bijschrijven. Bovendien maakt hij een flinke sprong op de wereldranglijst. In het gunstigste geval klimt hij naar de 65e positie.

Om zich rechtstreeks te plaatsen voor de eerste major van het jaar, de Masters op de Augusta Golf Club in april, zal Nederlands beste golfer ook de komende periode goed moeten presteren. Daarvoor is namelijk een plaats in de top 50 van de wereldranglijst noodzakelijk.