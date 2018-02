Feestvierende Federer wil in Rotterdam nog één goede wedstrijd spelen

"Dit was misschien wel mijn beste partij van het toernooi", vond Federer na zijn overwinning in de halve finale op 'lucky loser' Seppi. "Andreas zat in een goed ritme dit toernooi. Hij speelde zeer agressief vanaf de baseline."

De 36-jarige Zwitser gaf toe vrijdag na zijn partij tegen Robin Haase, waarin hij zich verzekerde van de nummer één-positie op de wereldranglijst, wel even een feestje gevierd te hebben.

"Ik ging na alle festiviteiten pas om vier uur ’s nachts slapen. Het was wel grappig dat ik in bed ging liggen op het moment dat de Olympische Spelen op tv begonnen. Maar ik ben gewoon goed wakker geworden."

Federer, voor de negende keer aanwezig in Rotterdam, won uiteindelijk met 6-3 en 7-6 (3) van de Italiaan, die tot het toernooi werd toegelaten als vervanger van de geblesseerd afgehaakte titelverdediger Jo-Wilfried Tsonga.

Dimitrov

Om zijn 97e ATP-titel te veroveren, moet de 36-jarige Zwitser in de eindstrijd afrekenen met de als tweede geplaatste Grigor Dimitrov. De Bulgaar zag in de halve finale zijn tegenstander David Goffin opgeven nadat die een bal op zijn oog had gekregen.

Twintigvoudig Grand Slam-winnaar Federer verloor nog nooit van de 26-jarige Dimitrov. In de laatste zes keer dat ze tegenover elkaar stonden, won de huidige nummer vijf van de wereld in totaal slechts twee sets, maar dat zegt Federer weinig.

"Dimitrov is vorig jaar echt doorgebroken met de titels in Cincinnati en op de ATP World Tour Finals, waar hij ongeslagen bleef", toonde de nieuwe nummer één van de wereld zich onder de indruk van zijn opponent. "Grigor is een winnaar, maar ik ga mijn best doen. Mentaal en fysiek ben ik nog in staat om een goede wedstrijd te spelen."