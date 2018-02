Schippers begint rustig op NK indoor, Ghafoor loopt limiet voor WK indoor

Schippers was langzamer dan Naomi Sedney en Jamile Samuel, die allebei 7,33 noteerden.

Schippers deed het zichtbaar rustig aan op de laatste meters. Na de start ging ze even voluit, om daarna ruim voor de meet al in te houden. Schippers komt later zaterdag in actie in de halve finales en normaal gesproken nog een keer in de finale.

Haar persoonlijk record is 7,00. Met die tijd is samen met Nelli Cooman houdster van het Nederlands record. Ze liep dit seizoen 7,17 als beste tijd.

Schippers wil begin maart bij de WK in Birmingham een gooi doen naar haar eerste wereldtitel op de kortste sprintafstand. Twee jaar geleden moest ze zich in Portland tevreden stellen met de tweede plaats.

Ghafoor

Madiea Ghafoor liep op de 400 meter op de NK onder de limiet voor de WK indoor. De 25-jarige Amsterdamse won haar serie in 52,92 en dat was ruim sneller dan de vereiste 53,15.

Eerder deze winter had Ghafoor ook al aan de limiet voldaan op de 60 meter. Maar de kans dat ze op WK aan deze sprintafstand kan meedoen, is niet zo groot. Er mogen slechts twee atletes voor Oranje uitkomen en vooralsnog zijn Schippers en Samuel sneller.

Ghafoor heeft daar vrede mee, liet ze weten na haar serie, die ze van kop af aan domineerde. "De focus ligt bij mij op de 400 meter, de 60 meter is puur om aan de snelheid te werken. Ik liep in de serie heel ontspannen eigenlijk en dan toch die limiet lopen; het zit wel goed", zei ze.

Ghafoor veroverde al vier keer de Nederlandse indoortitel op de 400 meter, in 2012, 2013, 2015 en 2017.

Martina

Churandy Martina loopt deze winter vooral indoorwedstrijden op de 60 meter om zijn start te verbeteren. De sprinter van Curaçao denkt niet aan de WK indoor.

"Het doel is deze zomer de EK outdoor in Berlijn. Daar is alles op gericht", zei Martina na de series 60 meter bij de NK indoor. "Ik wil gewoon goede starts maken en daarvoor moet ik wedstrijden lopen. Ik pak hier de kans om drie keer een start te maken. Het plan is niet zozeer de limiet te lopen voor de WK indoor."

Martina klokte in de series 6,92, terwijl de limiet voor Birmingham op 6,63 staat. Hij liep deze winter al een keer 6,75.

"Mocht ik die limiet toch halen dan bepaalt mijn trainer of ik daar heen zal gaan", aldus Martina, die later de halve finales en normaal gesproken ook de finale loopt.

Het is zaterdag de eerste dag van de NK indoor, die tot en met zondag duurt.