Achtste nationale titel Schippers op 60 meter, Ghafoor loopt WK-limiet

Met de titel kent Schippers een goede opwarmer voor de WK indoor van begin maart in Birmingham, waar ze ook een gooi wil doen naar goud op de 60 meter. Twee jaar geleden in het Amerikaanse Portland pakte ze het zilver op de kortste sprintafstand.

Haar zeven eerdere nationale titels pakte Schippers van 2010 tot 2016. Vorig jaar sloeg ze het indoorseizoen over om zich volledig te richten op de WK in de buitenlucht in Londen. Daar won ze brons op de 100 meter en voor de tweede keer op rij goud op de 200 meter.

Zaterdag in Apeldoorn bleef Schippers bijna een tiende verwijderd van haar persoonlijk record van 7,00, gelopen in 2016. Met die tijd is ze samen met Nelli Cooman houdster van het Nederlands record. Toch is de 7,09 een mondiale toptijd, want deze winter waren pas vier vrouwen sneller. Murielle Ahouré en Marie Josée Ta-Lou, beiden uit Ivoorkust, noteerden de beste tijd: 7,07.

Sedney liep een persoonlijk record met haar 7,22 en die tijd ligt onder de limiet voor de WK indoor. Omdat de Atletiekunie maar twee atletes mag laten starten op de 60 meter, zal Sedney niet naar Birmingham gaan. De startplaatsen zijn voor Schippers en Samuel.

Martina

Bij de mannen zorgde Garia voor een verrassing door Martina het nakijken te geven. De atleet van Rotterdam Atletiek, een gewezen honkballer, noteerde 6,70.

Martina finishte als tweede en kreeg dezelfde tijd als de winnaar achter zijn naam, dus ook 6,70. De nummer drie, Joris van Gool, kreeg na een fotofinish diezelfde tijd achter zijn naam.

Martina was best tevreden met zijn optreden bij de NK. "Ik heb mijn best gedaan en goed gelopen", zei hij na de finale. De 33-jarige routinier loopt deze winter vooral indoorwedstrijden om zijn start te verbeteren.

De sprinter van Curaçao denkt niet aan de WK indoor. "Het doel is deze zomer de EK outdoor in Berlijn. Daar is alles op gericht."

Ghafoor

Madiea Ghafoor gaat ook naar de WK. De 25-jarige Amsterdamse liep op de 400 meter onder de limiet. Ze won haar serie in 52,92 en dat was ruim sneller dan de vereiste 53,15.

Eerder deze winter had Ghafoor ook al aan de limiet voldaan op de 60 meter, maar op die afstand zijn de WK-tickets dus voor Schippers en Samuel.

Ghafoor heeft daar vrede mee, liet ze weten na haar serie, die ze van kop af aan domineerde. "De focus ligt bij mij op de 400 meter, de 60 meter is puur om aan de snelheid te werken. Ik liep in de serie heel ontspannen eigenlijk en dan toch die limiet lopen; het zit wel goed."

Ghafoor veroverde al vier keer de Nederlandse indoortitel op de 400 meter, in 2012, 2013, 2015 en 2017.

Zaterdag is de eerste dag van de NK indoor, die tot en met zondag duurt.