Kickbokser Groenhart raakt wereldtitel in weltergewicht kwijt aan Grigorian

Groenhart ging al in de eerste ronde naar het canvas, na een harde stoot op zijn hoofd. De scheidsrechter liet hem nog even opstaan, maar beëindigde de partij al snel daarna. Grigorian nam daardoor op technisch knockout de kampioensgordel over van Groenhart.

Beide kickboksers stonden ook vorig jaar tegenover elkaar. In Parijs won Groenhart, nadat hij Grigorian een dreun gaf, toen die zich had omgedraaid. Die actie leidde tot een vechtpartij in de ring tussen aanhangers van beide vechters.

Na de zege op Grigorian pakte Groenhart in augustus de wereldtitel door de Fransman Cedric Doumbé te verslaan. Bij zijn eerste kans om de titel te verdedigen, was hij echter niet opgewassen tegen Grigorian.

Het volgende evenement van Glory is op 3 maart in Rotterdam. Dan staat onder meer het gevecht tussen Badr Hari en Hesdy Gerges op het programma.