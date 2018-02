Haase blij zich ondanks griep te kunnen meten met 'nummer één' Federer

Ondanks zijn nederlaag in de kwartfinales van het ABN Amro-toernooi was Haase tevreden over zijn getoonde niveau in Rotterdam. "In de eerste set speelde ik geweldig. Weer heb ik tegen Roger Federer kansen gecreëerd, net als vorig jaar in Montreal", aldus de Hagenaar na afloop van de partij.

"Jammer van het concentratieverlies aan het begin van de tweede set, maar ik werd ook moe", vervolgde de nummer 42 van de wereld. "Mijn lichaam was op door de griep. Ik kreeg rugproblemen en al helemaal als Federer mij in de hoeken stuurde. Dan voelde ik de pijn."

De 30-jarige Haase put vertrouwen uit het feit dat hij de 36-jarige Zwitserse topper lang bij kon benen. "Belangrijk is dat ik mij kan meten met de nummer één van de wereld. Federer heeft mij niet kunnen verrassen en vooral in de eerste set heeft hij weinig forehandwinners geslagen."

Federer speelt in de halve finales van het ABN Amro-toernooi zaterdag tegen de Italiaan Andreas Seppi. De andere halve finale gaat tussen de Belg David Goffin en Grigor Dimitrov.

