Judoka Korrel boekt zege op prestigieuze Grand Slam Parijs

Het is voor Korrel de derde zege in een Grand Slam of Grand Prix. Vorig jaar was hij de sterkste in Baku en een jaar daarvoor veroverde hij goud in Boedapest.

In Sportpaleis Bercy in Parijs profiteerde Korrel in de finale van een blessure van de Koreaan Guhan Cho, die daardoor niet in actie kon komen.

De Grand Slam in Parijs wordt gezien als een van de grootste en meeste prestigieuze toernooien van het jaar.

Ook in andere klasses was er Nederlands succes. Guusje Steenhuis moest zich na verlies in de finale in de klasse onder 78 kilo tevredenstellen met zilver. Kim Polling (-70 kilo) en Frank de Wit (-81 kilo) veroverden brons.