Van der Poel boekt in Hoogstraten 28e zege van het seizoen

Van der Poel passeerde in de tussenstand de Belg Wout van Aert, die in de laatste wedstrijd in Middelkerke niet meer in actie komt. Hij kan daarom niet meer worden gepasseerd.

Van der Poel eindigde in Hoogstraten voor de Belg Laurens Sweeck en zijn broer David. Wereldkampioen Van Aert finishte als zesde.

Van der Poel herstelde na zijn mislukte jacht op de wereldtitel zaterdag zijn hegemonie van dit seizoen al door in het Belgische Lille de Krawatencross, die meetelt voor de DVV-Trofee, te winnen.

De in België geboren Nederlander behaalde ook de eindzege in de DVV-Trofee. Eerder verzekerde hij zich al van de eindzege in de wereldbeker.

Fijne cross

Van der Poel had niet het gevoel dat hij iets recht had gezet na het missen van de wereldtitel, maar hij had toch wel genoten. "Het was uiteindelijk nog wel een fijne cross. Ik heb nog geprobeerd om rekening te houden met David. Het is wel leuk dat hij uiteindelijk nog derde is geworden", zei hij tegen het Belgische Sporza.

Van der Poel gaat er zelf ook vanuit dat de eindzege in de Superprestige binnen is. "Ik denk niet dat Van Aert er zal zijn in Middelkerke. Hij zal zich aan zijn planning houden."

Van Aert gaat op trainingsstage als voorbereiding op het wegseizoen. Hij wil eind februari starten in Omloop Het Nieuwsblad.