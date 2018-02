USOC verontschuldigt zich voor omgang met misbruikzaak Nassar

"We hadden meer kunnen doen en we moeten daarvoor nu onze verantwoordelijkheid nemen", verklaarde USOC-voorzitter Larry Probst kort voor aanvang van de Winterspelen in Pyeongchang.

Excuses waren er onder meer voor de trage reactie van USOC. Dat zocht te laat contact met slachtoffers en was niet aanwezig bij de eerste uitspraken tegen de teamarts.

"We hebben er te lang over gedaan contact te leggen met deze turnsters nadat de onthullingen openbaar werden. We zijn daar nu mee bezig. Dat was eenvoudigweg een vergissing. We hadden er moeten zijn."

Nassar heeft lange gevangenisstraffen opgelegd gekregen voor het misbruiken van leden van de Amerikaanse vrouwelijk turnselectie, voor seksueel misbruik van meisjes bij sportlessen en voor het bezit van kinderporno. Hij komt vermoedelijk nooit meer vrij.