Van Gerwen baalt stevig van 'gestuntel' tegen Wright in Cardiff

"Deze wedstrijd mag ik gewoon niet verliezen. Ik miste een aantal pijlen en dat mag niet gebeuren. Wright ging goed gooien en kreeg veel zelfvertrouwen", zei een teleurgestelde Van Gerwen voor de camera van RTL7.

Volgens Van Gerwen, die in de vorige ronde nog overtuigend afrekende met wereldkampioen Rob Cross, was hij vanaf het begin al niet zichzelf in de Motorpoint Arena.

"Ik had het een beetje koud aan het begin en stond verkrampt te gooien. Daardoor begon ik niet lekker, zonder zelfvertrouwen. Ik begon te stuntelen, terwijl ik helemaal niet in die positie hoefde te komen", zei hij.

"Ik raakte geïrriteerd. Een verliespartij kan in principe geen kwaad in de Premier League, maar ik wíl gewoon niet verliezen. Ik ben veel beter dan hij en dat heb ik niet laten zien. Het is gewoon klote."

Van Gerwen schreef de Premier League Darts de afgelopen twee jaar op zijn naam en was ook in 2013 al eens de sterkste. Vorig jaar klopte hij Wright in de finale nipt met 11-10.

Van Barneveld

Landgenoot Raymond van Barneveld verging het beter in Cardiff, want hij rekende af met Mensur Suljovic: 7-5. De vijfvoudig wereldkampioen haalde bij vlagen een hoog niveau. "Wat een potje he? Ik stond al goed te gooien en voelde me waanzinnig goed", zei hij.

De voormalig postbode gaf toe dat hij het niet altijd makkelijk had. "Suljovic gooit zo langzaam dat je veel tijd krijgt om na te denken als je staat te wachten. Toen ik 167 uitgooide, was dat de ommekeer."

"Vorige week stond ik met 6-3 achter en was ik nog blij met een punt. Nu had Suljovic misschien wel een punt verdiend, maar ik ben heel blij met de twee punten."

De Premier League Darts telt in totaal vijftien speelrondes. Volgende week staat in de Metro Radio Arena in Newcastle de derde ronde op het programma. Na de negende speelronde vallen de nummer negen en tien op de ranglijst af.

De acht overgebleven spelers maken vervolgens in de laatste zes speelrondes uit welke vier er naar de kruisfinales gaan op 17 mei in de O2 Arena in Londen.