Van Barneveld boekt eerste zege in Premier League, Van Gerwen onderuit

Van Barneveld maakte in de Motorpoint Arena een getergde indruk en pakte mede dankzij een finish van 167 direct een ruime voorsprong tegen de Oostenrijker.

Hij had echter moeite om de winst binnen te slepen. Van Barneveld gaf een voorsprong van 6-3 nog bijna uit handen, maar sloeg op 6-5 alsnog toe.

Het is voor 'Barney' zijn eerste zege van het nieuwe seizoen. Vorige week in Dublin kwam hij niet verder dan een 6-6 gelijkspel tegen de Noord-Ier Daryl Gurney.

Van Gerwen

Van Gerwen, die vorige week nog overtuigend had gewonnen van wereldkampioen Rob Cross, mocht zich de nederlaag tegen Wright zelf aanrekenen. De 27-jarige Brabander scoorde met name op de dubbels ondermaats.

Voor Wright is het zijn eerste zege van het seizoen. De Schot moest zich in de eerste ronde tevredenstellen met een puntendeling tegen de Welshman Gerwyn Price (6-6).

Van Gerwen schreef de Premier League Darts de afgelopen twee jaar op zijn naam en was ook in 2013 al eens de sterkste. Vorig jaar wist hij in de finale Wright nipt met 11-10 te kloppen.

Cross

Met Cross gaat het sinds het behalen van zijn eerste wereldtitel niet al te best. De Engelsman verloor in Wales ook zijn tweede partij. Simon Whitlock was met 7-1 te sterk voor hem.

Michael Smith won eerder op de avond met 7-4 van Gurney en is daardoor samen met Whitlock de enige speler die zijn eerste twee wedstrijden won. Gary Anderson, vorige week de mindere van Smith, rekende af met thuisfavoriet Price: 7-3.

De Premier League Darts telt in totaal vijftien speelrondes. Na de negende speelronde vallen de nummer negen en tien op de ranglijst af.

De acht overgebleven spelers maken vervolgens in de laatste zes speelrondes uit welke vier er naar de kruisfinales gaan op 17 mei in de O2 Arena in Londen.