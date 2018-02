James ziet 'concurrent' Thomas van Cavaliers naar Lakers verhuizen

Behalve Thomas maakt ook Channing Frye de overstap naar LA, dat ook nog eens de eerste keuze in de draft van de Cavaliers overneemt. Jordan Clarkson en Larry Nance jr. bewandelen de omgekeerde weg, melden lokale media donderdag.

De 1,75 meter kleine Thomas speelde sinds het begin van het seizoen voor de Cavaliers. Hij maakte onderdeel uit van de overgang van Kyrie Irving van Cleveland naar Boston Celtics. De point guard miste een groot deel van het seizoen vanwege een heupblessure.

Eenmaal fit wist Thomas amper indruk te maken. Zijn gemiddelden liggen lager dan ooit en de Cavaliers maken bovendien minder punten als Thomas meespeelt. James liet zich onlangs ontvallen gefrustreerd te raken vanwege de slechte samenwerking met Thomas.

Volgens Aaron Goodwin, de agent van Thomas, is de overgang naar de Lakers dan ook goed voor zijn cliënt. "Isaiah en LeBron willen allebei de bal en dat werkt niet. Deze samenwerking werkte niet voor zowel Isaiah als de Cavaliers. Dit is dan ook een mooie kans voor hem."

De Lakers hebben nog aardig wat werk te verzetten, wil de ploeg zich plaatsen voor de play-offs. De topploeg van weleer staat met 22 zeges en 31 nederlagen elfde in de Western Conference. Cleveland is de nummer drie in de Eastern Conference.

Wade

De Cavaliers nemen ook afscheid van oudgediende Wade. De 36-jarige guard hield in Cleveland vooral de bank warm en keert terug naar zijn oude club Miami Heat, waar hij normaal gesproken zijn loopbaan zal afsluiten.

Wade speelde van 2003 tot 2016 al bij de Heat, waaronder enkele jaren met James. In 2006, 2012 en 2013 pakte Wade de titel met de formatie uit Florida. Hij stapte in 2016 over naar Chicago Bulls, waarna hij een jaar later op voorspraak van James de overstap naar de Cavaliers maakte.

James wenste zijn goede vriend al het beste in Miami. "Ik ben heel blij voor mijn broer Dwyane", meldde James op Instagram. "Dit is hoe het hoort te lopen."