Duwende Lewis krijgt boete en voorwaardelijke schorsing van PDC

De tweevoudig wereldkampioen kreeg het begin deze maand na een moeizame zege aan de stok met zijn Spaanse opponent. De Engelsman deelde enkele duwen uit en werd door dartsbond PDC gediskwalificeerd en voorlopig geschorst.

Die voorlopige schorsing werd donderdag omgezet in een voorwaardelijke uitsluiting van drie maanden, met een looptijd van een halfjaar.

In een verklaring op de website van de PDC biedt de 33-jarige Lewis zijn excuses aan. "Ik heb er enorm spijt van dat mijn frustraties de overhand namen toen ik het idee had dat mijn tegenstander me provoceerde", aldus 'Jackpot'.

"Ik realiseer me dat ik mijn ergernissen had moeten melden bij de officials van het toernooi, in plaats van na de wedstrijd de confrontatie te zoeken met Justicia."

Dankbaar

Naar eigen zeggen ontving hij veel steunbetuigingen na zijn wangedrag. "Ik ben dankbaar voor alle aardige berichten die ik vanuit de hele wereld heb ontvangen. Ik wil dit incident nu achter me laten en me concentreren op het spel waar ik van houd. Ik wil weer terug naar de top."

De wereldkampioen van 2011 en 2012 staat momenteel negentiende op de Order of Merit, de ranglijst op basis van prijzengeld bij de PDC. Michael van Gerwen is met grote voorsprong lijstaanvoerder.