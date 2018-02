WADA wil budget voor dopingbestrijding flink opschroeven

Volgens voorzitter Craig Reedie is na het Russische dopingschandaal bij de Winterspelen van 2014 in Sochi bij de sponsors de overtuiging gegroeid dat er meer geld nodig is.

Het WADA krijgt voor de strijd tegen het gebruik van verboden middelen geld van regeringen en grote sportbonden zoals het Internationaal Olympisch Comité (IOC). "Dit jaar willen we de begroting verhogen met 8 procent. Daarna verhogen we met 15 procent, 15 procent en nog eens 15 procent", aldus Reedie.

De Brit rekent erop dat in Pyeongchang, waar vrijdag de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen is, alles volgens de regels zal verlopen. "We hebben er alles aan gedaan om de sporters zo'n eerlijke mogelijke kans te geven en om deze Spelen tot een groot succes te maken."

Van april vorig jaar tot eind januari zijn zeventienduizend controles uitgevoerd bij potentiële deelnemers aan de Spelen. In Zuid-Korea worden nog eens zo'n 2500 bloed- en urinestalen afgenomen.

