Basketballers Donar voor het eerst in achtste finales Europe Cup

Door de overwinning eindigt Donar als eerste in zijn poule in de tweede groepsfase. Het is de eerste keer in de clubgeschiedenis dat de club de knock-outfase van een Europees toernooi haalt.

Halverwege de wedstrijd tegen Belfius Mons-Hainaut stond Donar met 47-44 voor. In de laatste twee kwarten bouwde de formatie van coach Erik Braal in het eigen MartiniPlaza de voorsprong steeds verder uit.

In zes wedstrijden in de tweede groepsfase pakte Donar tien punten. De Nederlandse ploeg hield het Roemeense Cluj-Napoca (tweede) en het Cypriotische Keravnos (derde) een punt achter zich. Belfius Mons-Hainaut eindigde met acht punten als laatste in groep L.

De meest indrukwekkende zege boekte Donar in de thuiswedstrijd tegen het Cypriotische Keravnos. Daarin brak de regerend landskampioen met 22 driepunters een clubrecord.

De achtste finales in de Europe Cup worden op 7 en 14 maart gespeeld.