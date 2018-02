Gerges ziet zichzelf niet als Hari's 'voorgerecht' voor Verhoeven

Tijdens de persconferentie op Schiphol waren de meeste vragen dinsdag gericht aan Hari. De Marokkaanse Amsterdammer zat in 2017 een maandenlange celstraf uit wegens enkele mishandelingen en keert tegen Gerges terug in de kickboksring.

Er wordt door pers en publiek al uitgekeken naar een eventuele rematch van Hari tegen Rico Verhoeven. Maar zowel Gerges als Hari ziet hun onderlinge gevecht niet als een opwarmertje voor Verhoeven.

"Ik ben zeker geen voorgerecht", zegt Gerges. "Ik ben altijd gemotiveerd en op zoek naar een uitdaging. Dit is zo'n grote uitdaging. Ik geniet van alle aandacht en voel dat ik leef."

"Meer gemotiveerd dan ik nu ben, kan ik niet zijn", aldus de 33-jarige Amsterdammer, die onder de Egyptische vlag vecht. "We gaan een vette show geven daar. Gewoon knallen."

Bad Blood

Glory afficheert het duel tussen Hari en Gerges met de slogan 'Bad Blood'. Een duidelijke verwijzing naar het verleden van beide kickboksers buiten de ring. Ook Gerges kwam de laatste jaren met justitie in aanraking.

Hij werd in België wegens betrokkenheid bij cocaïnesmokkel veroordeeld tot 4,5 jaar celstraf, maar hoeft niet de gevangenis in op voorwaarde dat hij vijf jaar lang geen misdrijf pleegt in België.

Met 'Bad Blood' wordt bovendien verwezen naar het vorige gevecht tussen de twee in 2010. In de Amsterdam Arena sloeg Hari zijn opponent naar de grond, maar gaf hem vervolgens nog een trap na. Hari werd gediskwalificeerd en Gerges werd tot winnaar uitgeroepen.

Gerges nam daardoor de wereldtitel zwaargewicht van de bond It's Showtime over van Hari, maar beide kickboksers hielden een nare smaak over aan het gevecht.

"Je wilt niet dat je op deze manier een gevecht wint of verliest", aldus Gerges. "We willen in maart op een goede manier eindigen. We willen de jeugd en iedereen tonen dat we het gevecht goed af kunnen maken."

Overwicht

Hari had acht jaar geleden het overwicht, maar Gerges heeft nog altijd niet het idee dat hij verloren zou hebben. "Hari was sterker in de eerste ronde, maar in de tweede ronde kwam ik sterk terug. Het is pas afgelopen na de laatste gong."

Gerges omschrijft zichzelf als een vechter die nooit opgeeft. "Ik ga er altijd voor, het maakt me niet uit tegen wie. Waar andere vechters stoppen, vecht ik door."

Gerges en Hari nemen het op 3 maart tegen elkaar op in Ahoy.