Hari vindt vragen over Verhoeven voor gevecht met Gerges onbeschoft

"Laat ik eerlijk zijn, dat vind ik een onbeschofte vraag", zei Hari woensdag toen hij op een persconferentie voor zijn gevecht met Gerges naar Verhoeven werd gevraagd.

"Als je een jongen als Hesdy onderschat, dan kan je tegen een verliespartij aanlopen. Als ik niet serieus train voor dit gevecht, dan ga ik niet winnen. Daarom wil ik alleen over mijn gevecht met Hesdy praten."

Toch kon Hari het niet laten om een kleine sneer uit te delen aan Verhoeven, van wie hij in december 2016 zijn laatste gevecht verloor. Hari moest destijds in Oberhausen opgeven met een armblessure.

"Ik weet zeker dat Rico nu op televisie naar deze persconferentie zit te kijken. Hij is namelijk zo geil op televisie. Als hij er zelf niet op is, dan kijkt hij wel", zei de Amsterdammer met een grote glimlach over Verhoeven, die sinds het gevecht met Hari een bekende Nederlander is geworden.





Terugkeer

Hari had die status al eerder, al was dat deels te danken aan gebeurtenissen die buiten de ring plaatsvonden. Tussen april en november zat hij een gevangenisstraf uit.

Het duel met Gerges op Glory 51 geldt bovenal als zijn terugkeer als topsporter. Hari kan niet wachten om weer te kickboksen. "Ik voel me goed, ben veel fitter dan ruim een jaar geleden", aldus Hari. "Ik ben sterker en sneller en in gewicht ben ik gedaald."

Met zijn 33 jaar is Hari niet de jongste meer. "Maar voor een zwaargewicht is dat nog niet zo heel oud", zegt hij. "En kijk naar Roger Federer, die sloeg op zijn 36e ook nog iedereen van de baan op de Australian Open. Bokser Vitali Klitschko was na zijn veertigste ook nog wereldtop. Dus ik kan nog even mee."

Gediskwalificeerd

In 2010 stonden Hari en Gerges al eens tegenover elkaar. Hari werkte zijn tegenstander in de tweede ronde in de Amsterdam Arena naar de grond, maar gaf hem vervolgens een trap na. Daardoor werd Hari gediskwalificeerd en werd Gerges tot winnaar uitgeroepen.

"Settle unfinished business", is daarom de meest gebruikte kreet tijdens de persconferentie. Beide kickboksers hebben het gevoel dat het gevecht van acht jaar geleden nog afgemaakt dient te worden.

"Het publiek was toen de grote verliezer, we hebben nog wat goed te maken", zegt Hari. En even later opnieuw met een grote grijns: "Als hij er goed voor gaat liggen, dan schop ik hem misschien nog een keer."

"Hesdy is een goede vechter", zegt Hari op serieuze toon over zijn komende opponent. "Wat ik echt aan hem waardeer, is dat hij niemand uit de weg gaat."

Verhoeven

Als het aan het publiek ligt, wacht daarna de rematch met Verhoeven. "Voor een belt doe ik het niet. Ik heb al genoeg kampioensriemen en die liggen toch alleen maar stof te vangen", zegt Hari.

"Ik ben een broodvechter. Als het geld goed is, dan zal ik opnieuw tegen Rico vechten."

Het duel tussen Hari en Gerges is op 3 maart de slotact van Glory 51 in Ahoy.