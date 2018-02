Eagles-held Foles voelt zich gezegend na historische Super Bowl-winst

Foles (29) werd in de met 41-33 gewonnen confrontatie met topfavoriet en titelverdediger New England Patriots als aanvalsleider de grote held met vier touchdowns en 374 yards (342 meter) aan terreinwinst.

"We hebben een geweldige groep en staf. We waren heel zelfverzekerd en doen dit al van kinds af aan. Hier hebben we van gedroomd", jubelde Foles, die werd verkozen tot meest waardevolle speler (MVP) van de Super Bowl.

"Er zijn veel kinderen die naar ons kijken en er ook van dromen ooit hier te staan. Ik voel me gezegend dat ik hier ben in het bijzijn van mijn dochter, mijn vrouw, mijn familie en mijn teamgenoten."

Foles gaf toe dat hij moeilijke periodes heeft doorgemaakt. "Als de liefde voor de sport wegebt, is dat heel moeilijk. Aan de andere kant heeft dat me juist sterker gemaakt. Ik voel me alleen maar gezegend, nederig en dankbaar", zei hij.

Brady

Tegenover de euforie van Foles stond uiteraard de teleurstelling van Tom Brady. De 40-jarige quarterback van de Patriots bleef steken op vijf Super Bowl-overwinningen.

"Verliezen is gewoon klote, al weet ik dat die kans er altijd is. Het is niet anders", aldus de Amerikaan, die in zijn achtste Super Bowl maar weer eens een record neerzette met 505 yards aan terreinwinst.

Brady, die in augustus 41 jaar wordt, doet volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk weer een gooi naar een zesde Super Bowl-zege. Hij is er echter nog niet helemaal over uit.

"Ik verwacht dat ik volgend seizoen weer meedoe, maar we zullen zien", zei hij daarover. "Het is nu vlak na de wedstrijd, dus ik moet nog alles op een rijtje zetten, maar op dit moment zie ik geen reden om niet terug te komen."

De Eagles stonden eerder in 1981 (27-10 nederlaag tegen Oakland Raiders) en in 2005 (24-21 nederlaag tegen de Patriots) in de Super Bowl en pakten tegen de Patriots dus voor het eerst de overwinning.