Eagles winnen eerste Super Bowl door verrassende zege op Patriots

Na een spectaculaire wedstrijd in het U.S. Bank Stadium in Minneapolis vol met fraaie aanvallende acties stond er 41-33 op het scorebord in het voordeel van de Eagles.

Nick Foles was de grote held van Philadelphia in Super Bowl 52. De 29-jarige quarterback, die in het veld stond als aanvalsleider omdat sterspeler Carson Wentz aan het einde van het reguliere seizoen een zware knieblessure opliep, was goed voor vier touchdowns en 374 yards (342 meter) aan terreinwinst.

Na afloop van de wedstrijd werd Foles verkozen tot meest waardevolle speler (MVP) van de Super Bowl.

De Eagles stonden eerder in 1981 (27-10 nederlaag tegen Oakland Raiders) en in 2005 (24-21 nederlaag tegen de Patriots) in de Super Bowl, maar wachtten nog op hun eerste NFL-titel.

Brady

Patriots-superster Tom Brady, de 40-jarige quarterback die zaterdag nog de oudste MVP ooit werd van het reguliere NFL-seizoen, zette in zijn achtste Super Bowl maar weer eens een record neer met 505 yards aan terreinwinst, maar hij greep naast zijn zesde zege in het grootste eendaagse sportevenement ter wereld.

Met vijf Super Bowl-overwinningen blijft Brady recordhouder samen met Charles Haley, die in de jaren tachtig en negentig vijf NFL-titels won met San Francisco 49ers en Dallas Cowboys.

De Patriots speelden hun tiende Super Bowl in totaal (een record) en de achtste deze eeuw met Brady als quarterback en Bill Belichick als coach. De ploeg uit New England won de NFL-titel vijf keer (2002, 2004, 2005, 2015 en 2017). Het record staat op naam van Pittsburgh Steelers met zes Super Bowl-zeges.

Volkslied

Na het volkslied van de grieperige Pink zorgden de aanvallen van de Eagles en de Patriots vanaf de eerste minuut voor vuurwerk in het spiksplinternieuwe en overdekte U.S. Bank Stadium. Aan het einde van de wedstrijd hadden beide ploegen samen 1153 yards (1054 meter) aan terreinwinst geboekt, het hoogste aantal ooit in een duel in de NFL.

Verrassend genoeg was het niet Brady - de quarterback van de Patriots die geldt als een van de beste NFL-spelers aller tijden - maar zijn Eagles-collega Foles die de show stal in de eerste helft.

De reserve-quarterback van de Eagles leidde zijn team bij de eerste keer balbezit direct naar een fieldgoal (3-0) en aan het einde van het eerste kwart zorgde hij met een prachtige pass over ruim dertig meter naar wide receiver Alshon Jeffery voor de eerste touchdown van de wedstrijd (9-3).

Negen minuten voor rust vergrootten de Eagles hun voorsprong naar 15-3. LeGarrette Blount, die vorig seizoen de Super Bowl won met de Patriots, rende de bal van twintig meter de end zone in voor een touchdown.

De Patriots bleven door twee rake fieldgoals (zes punten) en een touchdown van James White (zes punten) in de wedstrijd, maar vlak voor rust zorgden de Eagles voor het hoogtepunt van de eerste helft. Foles, die normaal gesproken passes verstuurt als quarterback, fopte de verdediging van de Patriots door een pass te vangen in de end zone, goed voor een touchdown en een ruststand van 22-12 in het voordeel van Philadelphia.

Timberlake

In de pauze verzorgde Justin Timberlake de 'halftimeshow'. Er was geen 'nipplegate' zoals veertien jaar geleden toen hij de borst van Janet Jackson ontblootte, maar wel een ode aan Prince. De in Minneapolis geboren artiest, die in 2016 overleed, stal in 2007 bij Super Bowl 41 de show in de rust van de wedstrijd.

Toen de spelers weer het veld hadden overgenomen van Timberlake begonnen Brady en de Patriots aan hun comeback. Een touchdown-pass naar Rob Gronkowski bracht de achterstand terug naar drie (22-19).

Foles reageerde direct met een fraaie pass van ruim twintig meter naar Corey Clement voor de vierde touchdown van de wedstrijd voor Philadelphia (29-19), maar vier minuten later was het alweer 29-26 door de tweede touchdown-pass van Brady, nu naar Chris Hogan.

Een rake fieldgoal in de eerste minuut van het vierde kwart maakte het 32-26 voor de Eagles, maar de verdediging van Philadelphia vond maar geen mogelijkheid om Brady af te stoppen. Met nog ruim negen minuten op de klok kwamen de Patriots voor het eerst aan de leiding door de tweede touchdown-pass van Brady naar Gronkowski: 33-32.

Foles was niet uit het veld geslagen en met nog 2 minuten en 21 seconden te gaan heroverden de Eagles de leiding voorgoed door een touchdown-pass naar Zach Ertz (38-33).

Brady kreeg de kans om de held te spelen, maar Eagles-verdediger Brandon Graham tikte de bal uit de handen van de Patriots-quarterback en zijn teamgenoot Derek Barnett heroverde het balbezit voor de Eagles, die daardoor voor de eerste keer de Vince Lombardi Trophy omhoog mochten houden.