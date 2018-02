Vonn wint in Garmisch-Partenkirchen ook laatste afdaling voor Spelen

Net als een dag eerder bleef de 33-jarige Vonn de Italiaanse Sofia Goggia net voor op de Kandahar-piste.

Zaterdag was het verschil slechts 0,02 seconde, bij de tweede afdaling van het weekeinde had Vonn een marge van 0,11 op de 25-jarige Italiaanse. Tina Weirather uit Liechtenstein eindigde als derde, slechts één honderdste achter Goggia.

Vonn vierde dit weekend in Garmisch-Partenkirchen haar tachtigste en 81e wereldbekerzege. De Amerikaanse is nu nog maar vijf overwinningen verwijderd van het record van de Zweed Ingemar Stenmark (86 zeges).

Tweede goud

Vonn gaat in februari voor haar tweede gouden olympische medaille. Ze was in 2010 in Vancouver de beste op de afdaling. Vier jaar later was ze in Sochi niet van de partij vanwege een zware knieblessure.

De afdaling wordt in Zuid-Korea op 21 februari afgewerkt.