Luiten komt na 'goed weekend' uit op knappe elfde plaats in Maleisië

De 32-jarige Luiten had voor zijn vierde en laatste rondgang op Saujana Golf & Country Club 68 slagen (vier onder par) nodig en klom daarmee van de 26e naar de gedeelde elfde plek.

Met een totaalscore van 274 kwam de Zuid-Hollander uit op veertien onder par. Daar zag het na zijn eerste achttien holes van donderdag niet naar uit, want toen liep hij een matige ronde van 72 slagen (par).

In de dagen daarna wist Luiten zich te verbeteren en langzaamaan omhoog te werken. Vrijdag haalde hij ternauwernood de cut met 68 slagen en zaterdag kwam hij uit op 66 (-6), waarmee hij zich meldde in de subtop.

Goed weekend

Door een laatste rondgang van opnieuw 68 slagen wist Luiten nog een paar plekjes te stijgen, waardoor hij terug kan kijken op een geslaagd weekeinde in de Maleisische hoofdstad.

"Een elfde plek is zeker niet slecht nadat je op vrijdag maar net de cut haalt", zegt hij op zijn eigen website. "Helaas vandaag wel de twee foutjes die me uit de top vijf houden, maar al met al een heel goed weekend."

Voor Luiten was het zijn derde toernooi van 2018. De Bleiswijker begon in Abu Dhabi met een gedeelde 48e plek en miste vorige week de cut in Dubai. Over twee weken doet hij mee in Oman.

Sharma

De winst in Kuala Lumpur ging naar de Indiër Shubhankar Sharma, die na zijn uitstekende slotdag een scorekaart met 62 slagen (-10) in kon leveren en uitkwam op een totaal van 267 (-21).

Daarmee bleef hij de Spanjaard Jorge Campillo, die zaterdag de leiding nog deelde, twee slagen voor (-19). Ryan Fox uit Nieuw-Zeeland werd derde met -18.