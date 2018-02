Super Bowl 52: Blijven Brady (40) en Patriots spotten met NFL-wetten?

Op 5 januari, acht dagen voor de eerste play-offwedstrijd van New England Patriots dit seizoen, zorgde een artikel van ESPN voor een schok in de Amerikaanse sportwereld.

De gerespecteerde journalist Seth Wickersham schreef op basis van een flink aantal (anonieme) bronnen - ook van binnen de organisatie van de Patriots - dat er door oplopende spanningen na achttien jaar weleens een einde zou kunnen komen aan een van de meest succesvolle samenwerkingen in de Amerikaanse sportgeschiedenis.

Sinds quarterback Tom Brady en coach Bill Belichick in 2000 in dienst kwamen bij de Patriots van eigenaar Robert Kraft won de American football-club uit New England 241 van zijn 324 wedstrijden, bereikten de Patriots vijftien keer de play-offs en acht keer de Super Bowl.

Als New England zondag wint van de Eagles, zou dat de zesde titel zijn na 2002, 2004, 2005, 2015 en 2017. Daarmee zouden de Patriots het recordaantal Super Bowl-zeges van Pittsburgh Steelers evenaren.

Kraft, Brady en Belichick

Wetten

Het driemanschap Brady, Belichick (65) en Kraft (76) spot zo met alle wetten van de National Football League (NFL), waar er traditioneel alles aan wordt gedaan om ervoor te zorgen dat alle 32 teams elk jaar een reële kans hebben om kampioen te worden.

Vooral door een strikte salary cap - alle clubs mochten dit seizoen in totaal maximaal 134 miljoen euro uitgeven aan de salarissen van hun ruim vijftig spelers - probeert de NFL te voorkomen dat seizoen na seizoen dezelfde teams aan de top staan.

Dat werkt; deze eeuw hebben er al negentien verschillende clubs in de Super Bowl gestaan. En dit seizoen waren acht van de twaalf play-offteams nieuw ten opzichte van vorig seizoen. Alleen de Patriots lijken volledig immuun voor wat de Amerikanen parity noemen - gelijkheid.

Justin Timberlake verzorgt de 'halftime show'

Patriot Way

De reden achter het succes van de Patriots wordt vaak in twee woorden omvat: Patriot Way. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat er amper wat naar buiten komt over wat er gebeurt binnen de muren van het trainingscomplex in Foxborough, Massachusetts.

Belichick, door vele kenners beschouwd als de beste coach in de geschiedenis van de NFL en welbespraakt als hij er zin in heeft, is berucht om zijn non-antwoorden op persconferenties, een tactiek die door al zijn spelers wordt overgenomen zodra ze de kleuren van de Patriots vertegenwoordigen.

En toen was daar vlak voor het begin van de play-offs bij het grootste sportmedium van Amerika opeens een uitgebreid artikel waarin de vuile was wél buiten werd gehangen.

Volgens ESPN was Alex Guerrero, de personal coach die er volgens Brady verantwoordelijk voor is dat de quarterback op 40-jarige leeftijd nog steeds op topniveau kan acteren, een splijtzwam geworden in de organisatie van de Patriots. Belichick zou Guerrero bijna al zijn privileges bij de Patriots hebben afgenomen, waardoor hij onder meer geen enkele speler meer mocht behandelen, behalve Brady.

Dagenlang was de vermeende ruzie binnen de Patriots-organisatie hét gesprek in de Amerikaanse sportwereld, maar New England hield vast aan de Patriot Way. Eerst werd het ESPN-verhaal in officiële statements van alle betrokken partijen afgedaan als onzin en vervolgens werd op het veld afgerekend met Tennessee Titans (35-14) en Jacksonville Jaguars (24-20).

Het driemanschap Brady, Belichick en Kraft krijgt daardoor zondag in de Super Bowl de kans om - zoals al veel vaker deze eeuw - aan het eind van het NFL-seizoen iedereen uit te lachen, of dit nu hun laatste seizoen samen is of niet.

U.S. Bank Stadium

Eagles

Philadelphia Eagles, de tegenstander van de Patriots in het spiksplinternieuwe en overdekte U.S. Bank Stadium in Minneapolis, is in veel de tegenpool van New England.

De Eagles wachten nog op hun eerste Super Bowl-titel, hoewel ze eerder in 1981 (27–10 nederlaag tegen Oakland Raiders) en in 2005 (24-21 nederlaag tegen de Patriots) de NFL-finale bereikten. Tot dit seizoen dateerde de laatste zege in de play-offs van januari 2009.

Dit seizoen ontpopten de Eagles zich onder coach Doug Pederson - zelf in het verleden quarterback in Philadelphia - tot de favoriet voor de NFL-titel, totdat quarterback en sterspeler Carson Wentz aan het einde van het reguliere seizoen een kruisband in zijn knie afscheurde.

Met Nick Foles aan het roer van de aanval hadden de Eagles het in eerste instantie erg lastig, maar de 29-jarige reserve-quarterback deed genoeg in de play-offzege op Atlanta Falcons (15-10) en maakte een week later veel indruk in de vernietiging van Minnesota Vikings (38-7).

Desondanks zijn de Eagles de grote 'underdog' in de Super Bowl, een rol die de spelers van Philadelphia de afgelopen weken hebben omarmd door na elke zege 'hondenmaskers' op te zetten.

Super Bowl 52 begint in de nacht van zondag op maandag om 00.30 uur Nederlandse tijd.

De hondenmaskers van de Eagles