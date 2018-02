'Turnarts Nassar ging door met misbruik tijdens onderzoek FBI'

Dat meldt The New York Times op basis van eigen bevindingen.

Nassar kwam in juli 2015 voor het eerst onder de aandacht van de federale recherche en in september 2016 bracht de Indianapolis Star het misbruikschandaal naar buiten. Slachtoffers en familieleden die bij de FBI aan de bel hadden getrokken beklagen zich er in de krant over dat de FBI in die periode weinig of geen contact met hen zocht.

De FBI wil niet in detail treden over het onderzoek. In een verklaring wordt gesteld dat "de veiligheid en gezondheid van onze jeugd een topprioriteit is van de FBI". Ook meldt de recherchedienst dat verschillende jurisdicties bij het onderzoek betrokken waren. Volgens het dagblad heeft de samenwerking van verschillende veiligheidsdiensten mogelijk bijgedragen aan de duur van het onderzoek.

Stilte

De FBI wilde ook niet ingaan op verklaringen van medewerkers van de Amerikaanse turnfederatie die in 2015 beschuldigingen van seksueel misbruik aan de FBI hadden voorgelegd. De medewerkers hadden namelijk de indruk dat de FBI niet wilde dat ze over de zaak zouden praten. De stilte rond de beschuldigingen van misbruik maakte het mogelijk dat Nassar ongestoord zijn gang kon blijven gaan, stelt de Times.

Nassar was in het verleden teamdokter bij de olympische turnploeg van de Verenigde Staten. Eerder onthulden meer dan 150 turnsters, onder wie viervoudig olympisch kampioene Simone Biles, misbruikt te zijn door Nassar. Daarvoor kreeg hij een celstraf van 175 jaar. In totaal zou de arts zeker 265 meisjes hebben misbruikt.

IOC

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft tien dagen na de uitspraak tegen Nassar in een verklaring laten weten "diep geschokt en bedroefd'' te zijn.

Het uitvoerend comité van het IOC bracht zijn "morele ondersteuning en medeleven'' naar buiten voor de slachtoffers van het misbruik, onder wie tal van Amerikaanse topturnsters.

"We zijn verheugd over de moed van de slachtoffers die getuigenissen hebben afgelegd'', staat in een verklaring van de mondiale olympische sportbond. Het IOC sprak ook de waardering uit over het fonds dat het Amerikaans olympisch comité heeft opgericht om de slachtoffers bij te staan.