Wales verpulvert Schotland in Six Nations, Ierland op valreep langs Frankrijk

Wales stond in het Millennium Stadium in Cardiff bij rust al met 14-0 voor in de openingswedstrijd tegen Schotland. In de tweede helft bouwde de thuisploeg de riante marge verder uit en deden de Schotten alleen in de slotfase nog wat terug.

Leigh Halfpenny had het grootste aandeel in de overwinning van de Welshmen. Hij zorgde voor twee tries en was in totaal goed voor twintig punten. De Nederlander Tim Visser maakt geen deel uit van de Schotse selectie.

De andere wedstrijd van de eerste speeldag leverde veel meer spanning op. Bij rust leidde Ierland met 3-9 in het Stade de France. De Fransen leken in de tweede helft op weg naar de overwinning, maar ver in de extra tijd bezorgde Jonathan Sexton de bezoekers met een drop goal alsnog de winst.

Engeland

Zondag begint Engeland aan het toernooi met een uitwedstrijd tegen Italië. De titelverdediger kan tijdens deze editie van de Six Nations Cup met een derde eindzege op rij voor een unicum zorgen.

Sinds Italië in 2000 werd toegevoegd aan het deelnemersveld slaagde geen enkel land erin om drie keer op rij het zeslandentoernooi te winnen.