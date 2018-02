Vonn wint in Garmisch-Partenkirchen voorlaatste afdaling voor Spelen

De 33-jarige Amerikaanse skiester bleef Sofia Goggia uit Italië nipt voor (0,02) op de Kandahar-piste. De Oostenrijkse Cornelia Hütter moest genoegen nemen met brons .

Vonn vierde haar tachtigste zege in de wereldbeker en haar derde op rij in Garmisch-Partenkirchen. Ze is nog maar zes overwinningen verwijderd van het record van de Zweed Ingmar Stenmark, de succesvolste skiër aller tijden.

Vonn gaat in februari voor haar tweede gouden olympische medaille. Ze was in 2010 in Vancouver de beste op de afdaling. Vier jaar later was ze in Sochi niet van de partij vanwege een zware knieblessure.

Zondag staat in Garmisch-Partenkirchen voor de skiesters op de afdaling de laatste test op het programma met het oog op de Spelen in Pyeongchang.

De afdaling wordt in Zuid-Korea op 21 februari afgewerkt.