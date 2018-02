Mapfre blijft Nederlandse boten voor in havenrace Guangzhou

Brunel en AkzoNobel kwamen niet in de buurt van het winnende Mapfre. De Spaanse ploeg verstevigde de leidende positie in het klassement van de havenraces.

Brunel blijft derde in de algemene rangschikking, maar verkleinde de achterstand op nummer twee Dongfeng, met Carolijn Brouwer aan boord. AkzoNobel bekleedt de vierde plaats in het algemeen klassement.

Schipper Bouwe Bekking van Brunel was opgetogen met het resultaat. "Ik denk dat we een goede race hebben gevaren vandaag. We hadden goede manoeuvres en we gingen snel. Met name dat laatste is heel belangrijk."

De vloot vertrekt maandag naar Hongkong, waar woensdag de zesde etappe van start gaat. Die voert de boten naar het Nieuw-Zeelandse Auckland.