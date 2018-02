James doet geruchten over transfer naar Warriors af als flauwekul

"Ik schoot eigenlijk meteen in de lach", reageert de 33-jarige James op de berichtgeving dat de viervoudig MVP in de zomer als 'free agent' openstaat voor een geruchtmakende transfer naar de regerend NBA-kampioen.

James beschikt bij de Cavaliers over een aflopende verbintenis, maar heeft zelf de mogelijkheid een optie te lichten. De forward kan dus zelf bepalen of hij vertrekt of volgend seizoen ook nog in Cleveland speelt.

Bij de ploeg uit Ohio strijkt de sterspeler een jaarsalaris van zo'n 27 miljoen euro op, maar de Warriors zouden hem een nog lucratievere aanbieding willen doen. Volgens ESPN is James wel bereid om te luisteren naar de kampioen uit Oakland.

Nonsens

Flauwekul, zegt James tegen NBA TV. "Het is nonsens en getuigt van weinig respect richting mijn huidige werkgever. Er doen de laatste maanden en met name de afgelopen dag zoveel verhalen over mij de ronde."

"Ik ben nu hier en zolang je niks uit mijn mond hoort, is er niets van waar. Het kan me niet schelen hoe goed ingevoerd die bronnen zijn. Als het niet bij mij vandaan komt, is het onzin."

Hoewel er naar eigen zeggen nog niets speelt met de Warriors, weigert James al duidelijkheid te verschaffen over zijn toekomst. "Daar ga ik me pas mee bezig houden als het zover is, in de zomer", aldus de drievoudig kampioen.

Finals

James stond de afgelopen drie seizoenen met de Cavaliers in de NBA Finals tegenover de Warriors, waar Stephen Curry en Kevin Durant momenteel de dienst uitmaken. Alleen in 2016 won Cleveland, de andere twee keren ging de titel naar Californië.

In 2003 maakte James als rookie zijn NBA-debuut bij de 'Cavs'. In 2010 maakte de veertienvoudig All-Star de overstap naar Miami Heat, waar hij vier seizoenen zou blijven, om vervolgens weer terug te keren in Cleveland.