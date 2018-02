Luiten maakt flinke sprong na sterke derde ronde in Maleisië

De 32-jarige Luiten liep een ronde van 66 slagen (zes onder par) en kwam daarmee uit op een totaalscore van 206 (-10).

Donderdag kende de Zuid-Hollander nog een matige start op de Saujana Golf & Country Club. Hij had 72 slagen (par) nodig voor zijn eerste achttien holes, maar herstelde zich een dag later al enigszins met een ronde van 68 slagen (-4).

Dat bleek net voldoende om de cut te halen in Kuala Lumpur, waardoor Luiten het weekeinde af mocht maken. Zaterdag liet de tweevoudig winnaar van het KLM Open zich eindelijk van zijn beste kant zien in Maleisië, waardoor hij een flinke stap zette op de ranglijst.

Luiten houdt een dubbel gevoel over aan zijn herstel. "-6 is natuurlijk geen slechte score, maar er had gewoon makkelijk een -8 of -9 in gezeten", zegt hij tegen Golf.nl. "Ik haalde gisteren de cut net, dus dan is de 26e plek niet slecht. Maar het frustrerende is dat ik vandaag de top tien had kunnen halen, mijn spel was er goed genoeg voor."

De ranglijst wordt na drie dagen aangevoerd door de Spanjaard Jorge Campilli en de Zuid-Afrikaan Dylan Fritelli. Zij gaan aan de leiding met een totaal van 201 slagen, vijftien onder par.