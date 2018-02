Lewis per direct geschorst na ruzie met tegenstander op UK Open Qualifier

Lewis ergerde zich om nog onduidelijke redenen mateloos aan Justicia en werd zo kwaad dat hij halverwege de wedstrijd een duw uitdeelde en na afloop zijn tegenstander zelfs bij de keel greep.

Twee beveiligers moesten er uiteindelijk aan te pas komen om de beide kemphanen uit elkaar te halen.

Dat was voor de PDC meer dan genoeg bewijs om Lewis uit te sluiten van verdere deelname aan het kwalificatietoernooi in Wigan.

Beroep

"Na het bestuderen van de incidenten, heeft de tuchtcommissie (DRA) besloten om Lewis direct te schorsen. Deze schorsing is actief tot het onderzoek is afgerond. De speler heeft het recht om beroep in te dienen", meldde de PDC in een statement.

Overigens won Lewis het verhitte duel met Justicia nipt met 6-5, maar dat resultaat doet er dus inmiddels niet meer toe.

Michael van Gerwen schreef de eerste van in totaal zes UK Open Qualifiers op zijn naam door in de finale de Engelsman Michael Smith met 6-3 te kloppen.

Lewis werd zowel in 2010 als 2011 wereldkampioen, maar is het afgelopen jaar mede door blessureleed afgedaald naar de twintigste plaats op de Order of Merit.