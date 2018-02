Europees kampioen op 5000 meter Fifa geschorst na dopingvondst

Fifa, in 2016 in Amsterdam gekroond tot Europees kampioen op de 5000 meter, is na die vondst al even in hechtenis genomen.

Volgens de Spaanse krant El Mundo is Fifa in staat van beschuldiging gesteld.

De 28-jarige Marokkaan van oorsprong komt sinds 2015 voor Spanje uit.

Bij zijn zege in Amsterdam moest destijds gebruikt worden gemaakt van de finishfoto om de winnaar aan te wijzen, nadat vijf atleten vrijwel gelijktijdig de streep waren gepasseerd.