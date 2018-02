BMX'er Van Gorkom verlaat intensive care en boekt vooruitgang

Volgens directeur Jochem Schellens van sportcentrum Papendal boekt Van Gorkom vooruitgang. "Hij herkent mensen, geeft 'high fives' en 'boksen'", aldus Schellens vrijdag tegenover Omroep Gelderland.

Het herstel gaat nog wel langzaam. "Als je me vraagt: kan Jelle praten? Dan moet ik nee zeggen."

Van Gorkom raakte op 9 januari zwaar gewond tijdens een training op Papendal. De coureur reed onderaan de hoge en steile startheuvel tegen een veiligheidsketting aan. Deze ketting is bedoeld om mensen van de baan af te houden en was nog niet weggehaald.

Ontwikkelen

De BMX'er liep daarbij gebroken ribben, een breuk in het gezicht, een scheurtje in de schedel en beschadigingen aan de lever, milt en nieren op en werd enige tijd in coma gehouden. Op 13 januari kreeg Van Gorkom geen slaapmedicatie meer toegediend, waarna hij uiteindelijk op eigen kracht ontwaakte.

Het herstel van Van Gorkum gaat volgens Schellens nog heel lang duren. "Het is noodzakelijk dat Jelle zich blijft ontwikkelen. En die hoop hebben we allemaal. Fietsen is niet aan de orde."

Olympisch zilver

Van Gorkom won anderhalf jaar geleden op de Zomerspelen van Rio de Janeiro zilver. Een jaar eerder werd hij ook tweede op het WK, achter landgenoot Niek Kimmann.

Van Gorkom heeft in zijn carrière al eerder te maken gehad met zware blessures na een harde valpartij. Een paar maanden voor de Spelen van 2012 lag hij enkele dagen in een kunstmatige coma na een zware val in Amerika die hem een gekneusde long, gebroken ribben en een hersenschudding opleverde. Desondanks haalde hij de Spelen van Londen, waar hij in de kwartfinales werd uitgeschakeld.

In 2015, een klein jaar voor de Spelen van Rio, belandde Van Gorkom na een zwaar trainingsongeval in het Amerikaanse Rock Hill in het ziekenhuis met onder meer een gebroken rib, twee gebroken sleutelbenen en een scheurtje in zijn milt.