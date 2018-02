Van Gerwen had ondanks pak slaag Cross meer van zichzelf verwacht

Van Gerwen, die eind december in de kwartfinales van het WK in een thriller nog van Cross verloor, kwam in Dublin snel met 3-0 voor en dat bleek de opmaat voor een probleemloze overwinning.

"Het is een goede start, al had ik eigenlijk verwacht dat ik beter zou spelen. Bij de trainingen ging het beter", zei Van Gerwen, die een gemiddelde van 100,8 haalde, tegen de PDC. "Desondanks mag ik niet klagen met 7-2."

De nummer één van de wereld merkte dat de omstandigheden in de 3Arena in Ierland in zijn voordeel waren en dat Cross wellicht wat gebukt ging onder zijn nieuwe status als wereldkampioen.

"Voor Rob was alles nieuw. Het is hier anders dan veel andere toernooien. Het is een grote zaal met veel fans, die achter mij stonden. Dat voelde goed", aldus de Brabander.

WK

Hoewel Van Gerwen in aanloop naar zijn partij tegen Cross aangaf niet bezig te zijn met revanche voor zijn verlies tegen de Engelsman op het WK, gaf de tweevoudig wereldkampioen toe dat het hem soms wel bezighoudt.

"Het voelt natuurlijk goed om nu wél te winnen. Het WK zit nog wel een beetje in mijn hoofd, want ik had daar niet hoeven verliezen, maar ik moet dat opzij zetten en me herpakken. Dat heb ik gedaan door vorige week de Unibet Masters te winnen en hier nu Cross te verslaan."

Van Gerwen (28) twijfelt er als titelverdediger niet aan dat hij in de Premier League de finaleronde haalt. De laatste vier overgebleven spelers strijden op 17 mei in de O2 Arena in Londen om de titel.

"Ik weet dat ik dat ga redden, want ik heb de laatste vijf jaar in Londen gestaan. Ik weet dat ik met mijn kwaliteiten bij de laatste vier kan zitten. Ik voel me goed."

De volgende speelronde van de Premier League staat komende donderdag op het programma in de Motorpoint Arena in het Welshe Cardiff.