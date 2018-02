Van Barneveld baalt van incident met fan bij start Premier League

De hand van de 50-jarige Hagenaar werd voor zijn partij tegen Daryl Gurney (6-6) in Dublin vastgepakt door een supporter en dat leidde tot een wondje op de wijsvinger van Van Barneveld.

"Ik weet niet wat er gebeurde. Een jongen met een oranje shirtje aan met daarop Fortuna Sittard pakte me beet en haalde mijn vinger open. Het slaat helemaal nergens op en ik had er wel last van", aldus de vijfvoudig wereldkampioen tegen RTL7.

"Het haalde me even uit mijn concentratie, al leek het daar in de eerste twee legs niet op. Ik stond formidabel te gooien, maar kwam toch 2-0 achter. Het was een heel aparte wedstrijd."

Van Barneveld leek op weg naar een nederlaag tegen de Noord-Ier Gurney. "Ik ben er best trots op dat ik er nog een gelijkspel uit kon slepen. Dat had ik mezelf niet meer gegeven nadat ik met 6-3 achter stond", aldus de voormalig postbode.

Gesloopt

Van Barneveld bereikte in aanloop naar de eerste Premier League-speelronde knap de finale van de Unibet Masters - waarin Michael van Gerwen te sterk was - maar die prestatie zorgde voor vermoeidheid bij de ervaren Nederlander.

"Mensen vergeten dat ik al een week in Engeland ben. Ik ben gesloopt: reizen, voorbereiden, stress, persdag. Ik was gewoon op. Gurney kon zich in alle rust voorbereiden op de wedstrijd en had er minder last van dan ik."

Nummer één van de wereld Van Gerwen begon de Premier League met een overtuigende 7-2 zege op wereldkampioen Rob Cross.

Verder eindigde Mensur Suljovic-Simon Whitlock in 5-7, was dat ook de uitslag bij Gary Anderson-Michael Smith en speelden Peter Wright en Gerwyn Price met 6-6 gelijk.