Van Gerwen verpulvert Cross, Van Barneveld gelijk in Premier League

Van Gerwen gaf Cross geen schijn van kans en maakte mede dankzij maar liefst drie 114-finishes in zijn eigen legs en breaks met een 88- en 81-finish de nodige indruk.

De 27-jarige Vlijmenaar trok gelijk al de eerste drie legs naar zich toe en hoefde vervolgens alleen nog maar de vierde en achtste leg af te staan.

Van Gerwen nam met zijn zege revanche voor zijn nederlaag eind vorige maand tegen Cross in de halve finales van het WK.

Van Gerwen schreef de Premier League Darts de afgelopen twee jaar op zijn naam en was ook in 2013 al eens de sterkste. Hij was dat vorig jaar door in een heroïsche finale de Schot Peter Wright nipt met 11-10 te kloppen.

Van Barneveld

Raymond van Barneveld slaagde er niet in gelijk de volle buit te pakken. De Zuid-Hollander moest zich tevredenstellen met een 6-6 gelijkspel tegen de Noord-Ier Daryl Gurney.

Van Barneveld mocht daarmee zijn handen dichtknijpen want hij had het geluk dat Gurney een 6-3 voorsprong niet kon verzilveren en bovendien in de elfde leg drie matchdarts miste.

De 50-jarige Hagenaar kwam uiteindelijk net als Gurney uit op een matig gemiddelde van 93 punten per drie pijlen, maar vooral het dubbelpercentage van slechts dertig zal de winnaar van 2014 zorgen baren.

Gary Anderson kende al helemaal een slechte start van de prestigieuze competitie. De Schot ging verrassend met 7-5 onderuit tegen de Engelsman Michael Smith.

Anderson nam nog wel razendsnel een 5-1 voorsprong, maar daarna kwam op onverklaarbare wijze de klad in zijn spel en gooide hij opeens helemaal niets meer.

Zwak

De tweevoudig kampioen (2011 en 2015) noteerde een bijzonder laag gemiddelde van 82 punten per drie pijlen en een onthutsend zwak dubbelpercentage van negentien.

Anderson liet na afloop weten dat hij te veel last kreeg van de rugblessure waarmee hij al een tijdje kampt en eraan zit te denken om de UK Open Qualifiers dit weekend in Wigan over te slaan.

Verder deelde Wright de punten met de Welshman Gerwyn Price (6-6) en won de Australiër Simon Whitlock met 7-5 van de Oostenrijker Mensur Suljovic.

De Premier League Darts telt in totaal vijftien speelrondes. Na de negende speelronde vallen de nummer negen en tien op de ranglijst af.

De acht overgebleven spelers maken vervolgens in de laatste zes speelrondes uit welke vier er naar de kruisfinales gaan op 17 mei in de O2 Arena in Londen.