Van Barneveld hoopt dat ervaring doorslag geeft in Premier League Darts

"Met Rob Cross, Daryl Gurney, Mensur Suljovic en Gerwyn Price hebben we er dit jaar natuurlijk een aantal nieuwe gezichten bij. Voor die jongens wordt hun leven in één keer totaal anders. Ze hebben jaren naar dit moment toegeleefd. Opstartproblemen liggen dan op de loer", aldus Van Barneveld in gesprek met NUsport.

"Ik speel donderdag dan in Dublin tijdens de eerste speelronde tegen Gurney. Die won vorig jaar in het Citywest Hotel de World Grand Prix. Nu verschijnen we aan de oche in de 3Arena. Dat is een wereld van verschil. Daar kunnen veel meer mensen in. Het is maar de vraag hoe hij daarop gaat reageren. Dat brengt ook druk met zich mee."

Toch is Van Barneveld er ook enigszins bang voor dat zijn huidige leeftijd hem op gaat breken. Hij merkt nu al aan kleine dingetjes dat hij niet hetzelfde kan brengen als veel van zijn concurrenten die meer dan twintig jaar jonger zijn.

"Ik ben nou eenmaal vijftig. Dan gaat het simpelweg allemaal wat minder makkelijk. Komt nog eens bij dat ik met mijn diabetes en zicht zit. Ik ben sneller moe. Ik ben helaas geen jonge hond meer. In de media komt dit vaak over als klagen. Mijn management is er ook niet altijd even blij mee, maar ik probeer het echt zoveel mogelijk uit het nieuws te houden."

"Het is wel gewoon zo dat ik die problemen heb. Het reizen killt je. Vrijdagochtend moet ik alweer heel vroeg een taxi naar Manchester pakken om van daaruit verder te gaan naar Wigan, waar ik nog dezelfde middag een UK Open Qualifier moet spelen. In welke sport is de voorbereiding zo belabberd als in darts? In geen enkele denk ik."

Van Gerwen

Van Barneveld gaat desondanks met een goed gevoel de Premier League Darts in. Dit weekend nog haalde hij in Milton Keynes de finale van de Unibet Masters, waarin hij na een spannend slot uiteindelijk met 11-9 moest buigen voor zijn landgenoot en nummer één van de wereld Michael van Gerwen.

"Als je in de finale staat van een toernooi waaraan de top zestien van de Order of Merit meedoet, dan zegt dat wel wat. Als voorbereiding op de Premier League kan je je geen beter evenement wensen. Het was uiteraard wel mooi geweest als ik ook daadwerkelijk de beker mee naar huis had kunnen nemen."

"Maar enfin, we zijn op de goede weg. Ik heb daar de nummer twee (Peter Wright, red.) en de nummer zes (Suljovic, red.) van de wereld verslagen. Het is nu zaak om vaker van dat soort spelers te winnen. Het mag niet bij een incident blijven. Dat zou zonde zijn."

Op de openingsdag van de Premier League Darts in de hoofdstad van Ierland staan naast Gurney-Van Barneveld donderdag ook de partijen Suljovic-Simon Whitlock, Gary Anderson-Michael Smith, Van Gerwen-Cross en Wright-Price op het programma.