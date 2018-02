Van Gerwen ziet Premier League-duel met Cross niet als kans op revanche

"Als ik zo ga denken, dan maak ik gelijk al een fout. Ik moet het zien als een nieuwe wedstrijd in een nieuw toernooi. Mijn gedachten moeten niet af gaan dwalen naar dat duel op het WK. Dan ga ik mezelf alleen maar meer druk opleggen en dat is nergens voor nodig", aldus de Nederlandse nummer één van de wereld in gesprek met NUsport.

De confrontatie eind december in Alexandra Palace ging de boeken in als een van de meest memorabele partijen ooit, omdat Van Gerwen liefst zes matchdarts onbenut liet.

Cross stootte na zijn zege op Van Gerwen vervolgens als debutant door naar de wereldtitel door in de eindstrijd zijn afscheid nemende landgenoot Phil Taylor een genadeloos pak slaag te geven.

Van Gerwen is benieuwd of de naar de derde plaats van de wereldranglijst geklommen Cross dat hoge niveau in de Premier League vast weet te houden nu de concurrentie weet waartoe hij allemaal in staat is.

"Bovendien is de Premier League voor hem ook nieuw. Er komt veel meer bij kijken dan alleen elke donderdag een wedstrijd gooien. Je moet ook constant reizen. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten."

Voorbestemd

"Hij heeft wel al bewezen dat hij het kan, al leek het er op het WK wel op dat de beker voor hem voorbestemd was. Hij had heel makkelijk van Michael Smith en Dimitri Van den Bergh kunnen verliezen en ook tegen mij kwam hij goed weg. Hij mocht dus niet klagen. Ik heb nog nooit een toernooi gewonnen met zoveel matchdarts tegen."

Van Gerwen vindt het desondanks wel "lekker" dat hij de prestigieuze competitie met daarin door profbond PDC gekozen tien topspelers mag beginnen tegen Cross.

"Vooral omdat het in Dublin is. Waarschijnlijk heb ik daar het publiek ook erg mee. Maar dat niet alleen. Wij spelen altijd goede wedstrijden tegen elkaar. Of dat nou op de vloer, of het podium is", zegt hij.

"Het zou geweldig zijn om gelijk te openen met een overwinning, maar het gaat erom wie er na zestien weken met de trofee omhoog staat. En dat ben ik. Cross is een fantastische speler, een jongen om rekening mee te houden, maar ik vind mezelf beter dan hij. Zo simpel is het."

Van Gerwen bewaart goede herinneringen aan de Premier League. In de afgelopen vijf jaar plaatste hij zich telkens voor de finale en in 2013, 2016 en 2017 toonde hij zich ook daadwerkelijk de sterkste.

De Brabander schreef het voorbije weekend in Milton Keynes nog voor de vierde achtereenvolgende keer de Unibet Masters op zijn naam door in de eindstrijd in een Hollands onderonsje Raymond van Barneveld met 11-9 te kloppen.