Cleveland Indians verwijdert 'racistische' rode indiaan van tenue

Met de maatregel zwicht Cleveland Indians voor aanzwellende kritiek op de stereotyperende afbeelding van de indiaan.

"De MLB wil een cultuur van diversiteit waarin we iedereen toelaten", zegt MLB-baas Rob Manfred. "Het afgelopen jaar zijn we een dialoog aangegaan met de Indians over het gebruik van het logo van Chief Wahoo."

"Tijdens constructieve gesprekken stelde clubeigenaar Paul Dolan dat veel fans zich verbonden voelen met het logo, dat een belangrijke plaats heeft in de geschiedenis van het team. Desondanks is de club er uiteindelijk mee akkoord gegaan dat het logo niet langer gepast is. We waarderen het besluit om het logo vanaf 2019 te verwijderen."

Vanwege aanhoudende kritiek koos de tweevoudig winnaar van de World Series er de laatste jaren voor om ook een logo met een rode letter C te dragen, naast het embleem van Chief Wahoo.

Opgetogen

Organisaties die de belangen behartigen van oorspronkelijke bewoners van Amerika voerden enkele jaren een strijd om het in hun ogen racistische logo in de ban te doen.

"Ik ben opgetogen, maar tegelijk ook teleurgesteld", zegt Philip Yenyo van de American Indian Movement in Ohio. "We vinden dat het logo dit jaar al zou moeten verdwijnen. We begrijpen niet waarom de uitvoering van dit besluit uitgesteld moet worden."

De beweging van Yenyo wil nu als volgende stap dat de club 'Indians' als deel van de naam laat vallen. "Als ze die naam niet wijzigen, zullen er nog altijd fans zijn die hun gezicht rood schminken of een indianentooi dragen."

De Indians is niet de enige ploeg die kritiek krijgt op hun embleem en benaming. American football-team Washington Redskins ligt al langere tijd onder vuur vanwege de naam en het logo. De ploeg uit de hoofdstad weigert vooralsnog iets te veranderen.