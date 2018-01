Tsjechische ijshockeylegende Jagr (45) laat NHL achter zich

Jagr tekende in oktober nog een contract voor een jaar bij de Flames. Daarmee ging hij zijn 27e seizoen in de NHL in. De samenwerking is mede door blessures echter niet geworden wat beide partijen ervan hadden verwacht.

De Tsjech speelde al in 1990 zijn eerste wedstrijd in de NHL bij de Pittsburgh Penguins. Daarna volgde, met enkele uitstapjes in Europa, nog acht clubs, waaronder de Washington Capitals, Boston Bruins en New York Rangers.

De Flames lijken nu de laatste NHL-ploeg te zijn van Jagr, die terugkeert naar HC Kladno. Bij die ploeg begon hij in 1984 zijn loopbaan. Bovendien is hij er mede-eigenaar van.

"Hoewel ik het jammer vind dat mijn tijd bij de Flames anders is uitgepakt dan gehoopt, ben ik dankbaar voor de kans die ik heb gekregen", meldt Jagr in een persbericht. "Ik kijk er nu naar uit om het seizoen af te maken in Kladno."

Gretzky

Jagr wordt als een van de grootste ijshockeyers ooit gezien. Alleen Wayne Gretzky was in de NHL goed voor meer punten (goals en assists) dan hij. Gretzky droeg bij aan 2857 treffers, Jagr was bij 1921 goals betrokken.

Qua aantal wedstrijden in de NHL is Jagr de nummer drie. Hij kwam tot liefst 1733 duels. Alleen Gordie Howe (1767) en Mark Messier (1756) speelden meer wedstrijden.

Jagr werd tien keer geselecteerd voor een All Star-wedstrijd in de NHL en zeven keer vekozen in het beste team van het jaar.

Met de Tsjechische nationale ploeg won Jagr twee keer de wereldtitel (in 2005 en 2010) en werd hij in 1998 olympisch kampioen.